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Локдаун в Україні триватиме до 24 січня, продовжувати його не будуть – Степанов

Локдаун в Україні триватиме до 24-го січня, продовжувати його не будуть. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у коментарі Фактам ICTV.

Після жорсткого карантину почнеться адаптивний. Тобто, кожна область сама вирішуватиме, які обмеженням для неї більш доцільні.

– Під час святкування буде зростання кількості хворих. Це не відбудеться одразу 3 чи 4 січня. Це відбудеться після 15-16 січня, тому нам дуже важливо збити хвилю зростання, – заявив міністр.

Водночас, в ефірі 24 телеканалу Максим Степанов заявив, що виступає за продовження жорсткого карантину. Причиною такого рішення є збільшення кількості хворих.

Степанов зазначив, що новорічні свята супроводжувалися масовими святкуваннями і поїздками до родичів. Це дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих.

За кількістю нових хворих (майже тисяча) лідирує Київ. Та попри локдаун і високі цифри захворюваності водії столичних маршруток методи роботи не змінили. У час пік салони переповнені. Хоча кількість пасажирів має відповідати місцям для сидіння.

У Харкові відсьогодні водії та кондуктори почали роздавати маски у транспорті. Закупили засоби захисту за рахунок бюджету та  коштом перевізників.

– Пасажирам, які заходять без масок, ми їх видаємо. Нам дають десь по 20-30 масок, – розповів водій тролейбусу.

У поліції обіцяли не штрафувати водіїв, які везуть пасажирів без масок, а ось кількість людей у салоні щодня ретельно перевіряють – тому на зупинках дедалі частіше стаються конфлікти, коли водії відмовляються брати зайву людину.

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У Дніпрі у громадському транспорті у масках – одиниці. Хоча саме в обласному центрі щоденно фіксують найбільшу кількість інфікованих в області.

На Одещині за перші три дні зимового локдауну поліцейські склали 261 адмінпротокол про порушення карантинних обмежень. Правил не дотримувались, переважно, розважальні та торговельні заклади.

У Львові правоохоронці виявили понад 300 порушень карантинну. Основні – недотримання соціальної дистанції, відсутність масок. Також деякі заклади харчування попри заборони  все ж впускали всередину відвідувачів.

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