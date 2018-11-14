Лоукостери в Україні: як зекономити на подорожах до Європи

Нині літати – майже так само доступно, як їздити потягом чи автобусом. Ба більше, дістатися з Києва до Берліна літаком – може вийти навіть дешевше, ніж з Києва до Маріуполя – автобусом. За 9 місяців цього року за кордон злітали понад 15 мільйонів українців. Це майже на 25% більше, ніж торік. При цьому нині авіатранспортом користуються до 7% наших співвітчизників.

На Новий рік полетіти до Кракова зі Львова – 40 євро в обидва боки. До Варшави ще менше – 30. Львів – Лондон у грудні – взагалі копійки – 16 євро. Побачити данську чи німецьку столиці можна – менш як за півсотні євро – причому туди-назад.

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В Україні нині працює 10 лоукостерів. Останнім зайшов ірландський Райнеар – після кількарічних переговорів. Регулярно проводить розпродажі – у ці дні, приміром квитки від 5 євро до восьми європейських країн. Та аби злітати справді бюджетно, треба дотримуватись правил перевізника. Ваша валіза має точно відповідати нормі. Якщо ні – в аеропорту змусять платити кількадесят євро.

Найбільшим лоукостом на нашому ринку залишається угорський Візейр. Літає у 12 європейських країн, з 3 українських аеропортів – Києва, Львова та Харкова. Не пасе задніх і вітчизняний перевізник – МАУ. Після активізації конкурентів він і сам суттєво знизив ціни на квитки. Тепер на сайті має розділ – лоукост ціни. Бронювати потрібно за 6, 8 або 10 місяців. У вересні до Кракова – 30 євро в обидва боки, у жовтні до Праги – за 39, до Будапешта – 48.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що український лоукост відкрив рейси у Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону.

Опубліковано Листопад, 14 в 20:06



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