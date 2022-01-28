Лукашенко пообіцяв не воювати проти України за однієї умови

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не планує відправляти свої війська на територію України у випадку повномасштабної війни проти Російської Федерації.

За його словами, використання ЗС РБ можливе лише якщо будь-хто вторгнеться на територію союзної держави.

Він також висловив сподівання, що воювати його країні таки не доведеться.

Водночас, Лукашенко заявив, що якщо загроза війни стане реальною, то він не залишить свою посаду і не проводитиме вибори, а залишиться при владі до повної деескалації.

Водночас Москва продовжує перекидання до Білорусі військ нібито для масштабних планових спільних військових навчань на суші та у Чорному морі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контингент, який РФ зараз перекидає на територію Білорусі, більше схожий не на ударне угруповання, а на окупаційні сили.

За словами Резнікова, Міноборони спільно з МВС та СБУ уважно відстежують північний напрямок.

Крім того, Міністр оборони запевнив, що не існує жодних загроз ні Росії, ні Білорусі з боку України.

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