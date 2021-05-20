Луцьк залишився без гарячої води – у чому причина

Жителі Луцька залишилися без гарячої води. Комунальне підприємство Луцьктепло вимушено припиняє надання послуги через відсутність газу.

На підприємстві пояснюють, що так довелося вчинити через завершення терміну дії спеціальної угоди між урядом та НАК Нафтогаз.

Раніше за спожите блакитне паливо постачальники тепла розраховувалися післяоплатою. Тепер від них вимагають купувати газ наперед.

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А для підприємства це нереально. Наразі Луцьктепло заборгувало за спожитий газ 380 млн грн, з-поміж них – штрафи за заборгованість мешканців квартир.

Тож гаряча вода буде лише в одному районі на все місто, де її підігрівають котельні на твердому паливі.

Оплата комунальних послуг в Україні

Соцопитування продемонструвало, що протягом опалювального сезону 2020/2021 кожен п’ятий українець частково не платив за комунальні послуги.

Водночас не робили цього взагалі 3% громадян.

Детальніше про оплату комунальних послуг в Україні читайте на Фактах ICTV.

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