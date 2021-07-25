Львів, Буковель та Київ. Що приваблює арабських туристів в Україні

Арабські туристи заполонили українські курорти. Ковідні обмеження у світі зіграли на руку туристичній індустрії України. Через закриті європейські кордони, потік туристів з багатих арабських держав в Україну різко збільшився.

Арабська мова, жінки в хіджабах цього літа стали звичним явищем для Львова. Місто приймає рекордну кількість гостей із Саудівської Аравії – менше як за місяць понад півтори тисячі. Експерти кажуть, це джекпот для туристичної галузі, які відновлюється після року карантинних обмежень.

Гостей зі сходу приваблює природа, гори та архітектура.

Відкриття нових авіа маршрутів підвищили інтерес арабських туристів до України. Пряме сполучення із саудівською столицею Ріядом тепер мають Київ та Львів, на черзі – Одеса.

На одному рейсі близько 150 туристів. Саудівські мандрівники витрачають більше за європейських – у день від 200 доларів.

Тим часом у Львові готелі оперативно підлаштовуються – перекладають меню в ресторанах, вводять нові сертифіковані халяльні страви.

Приїжджають такі мандрівники переважно на тиждень-два. Вони люблять тихий сімейний відпочинок, прогулянки , екскурсії, парки розваг для дітей, виїзди на природу.

Особливо їм до вподоби курортний Буковель. І хоч там нині не сезон, знайти вільний номер у готелі чи котеджі непросто. Вказівники, вивіски, меню в українських Карпатах уже арабською.

В Україні створили унікальний туристичний маршрут

В південних районах Вінниччини та Хмельниччини створили своєрідний туристичний кластер – смарагдовий шлях. Чотири громади об’єдналися та розробили власні унікальні маршрути для екологічного туризму.

Подільські шляхи – це частина міжнародного екологічного маршруту – його вже п’ять років розробляють спільно з французькими агенціями.

Тут туристи точно не нудьгуватимуть. Ті, хто звик до активного відпочинку, легко подолають від 6 до 25 кілометрів попід річку або чудовими пагорбами.

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