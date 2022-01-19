Львів на карантині, а Вінниця фестивалить: як в Україні святкують Водохреща
Ще від 7 ранку на пляжі столичного Гідропарку повно людей. Тут – одна з 15 офіційних локацій для занурення в Києві. Серед охочих пірнути в ополонку – цілі сім’ї. І це попри мороз у 6-8 градусів.
За зануренням стежать медики та рятувальники. Вони нагадують – категорично заборонено вживати алкоголь – як перед купанням, так і після. Перебувати у річці – не більше ніж хвилину, а зігріватися – звичайним чаєм.
В одній із приватних харківських шкіл до свята приурочили масове пірнання учнів. Це багаторічна традиція закладу. Замість ополонки – басейн. Пірнають усі охочі – від першачків до старшокласників.
Багаторічну йорданську традицію у школі називають днем здоров’я. Приклад дітям подають і вчителі, і батьки.
У Вінниці для охочих пірнати в ополонку зварили понад тисячу літрів крафтового чаю. На березі Вишенського озера, де традиційно проходять святкування та занурення, влаштували фестиваль чаю.
У кожного напою – оригінальний рецепт. Добираючи компоненти, знавці враховують їхні якості – липа та ромашка зігрівають, а цитрусові додають бадьорості.
Духовенство нагадує – пірнати в ополонку цього дня зовсім не обов’язково. Адже це лише народна традиція.
У Львові велелюдне освячення води скасували через карантин. Воду освятили без великої кількості людей. Резервуар на півтори тисячі літрів встановили перед ратушею, щоби охочі, без натовпу могли набрати собі йорданської води.