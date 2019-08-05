LvivMozArt 2019: хедлайнери і програма фестивалю

У Львові у розпалі Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt. Він охоплює з десяток локацій. Упродовж 9 днів тут лунатимуть знані композиції та класичні прем’єри.

LvivMozArt започаткували три роки тому.

Адже Львів – унікальне місто на перетині різних культур. Де, зокрема, у 19 столітті жив і творив молодший син Вольфганга Амадея Моцарта – Франц Ксавер.

Безсмертна класика нині звучить над руїнами синагоги і в трамвайному депо.

Фестиваль LvivMozArt триватиме ще упродовж тижня. Серед найочікуваніших виконавців – світовий король клезмеру кларнетист Гіор Фейдман та сопрано із Південно-Африканської республіки Пумеза Мацікіза. Завершиться фестиваль симфонічним концертом творів Бетховена та Моцарта у Львівській опері.

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