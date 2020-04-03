Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Лимон та імбир лише для багатіїв. Чому та на скільки зросли ціни на продукти

Після продуктової істерії на початку карантину, ажіотаж в магазинах поволі вгамувався, вже ніхто не купує по 20 пакетів круп, консервів чи солі. Продукти є, але ціни сьогодні реально шокують українців.

Покупці у маркетах такі розлючені, що ледь не кидаються на продавців зі звинуваченнями. Вартість борщового набору зросла вдвічі, а той самий імбир, який ніхто особливо не купував, тепер коштує 300 грн за кіло, лимони по 100.

На початку карантину магазини ціни піднімали. Це було пов’язано з ажіотажем та витратами на виробництво продукції.  Та першого квітня, у компанії переглянули своє рішення і повернулися до попередніх цін.

Та експерти пояснюють, ціни поповзли вгору не через ажіотаж і карантин, а через курс долара. Також супермаркети відмовляються від товарів на вагу. А фасовані традиційно дорожчі.

 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Львові двоє лікарів заразились коронавірусом
У Львові двоє лікарів заразились коронавірусом
Як підписати декларацію з лікарем онлайн під час карантину
Як підписати декларацію з лікарем онлайн під час карантину
Рестарт економіки розпочнеться у травні – Шмигаль
Рестарт економіки розпочнеться у травні – Шмигаль
Цілували в лоб: в Україні на похорон медсестри з коронавірусом прийшла сотня людей
Цілували в лоб: в Україні на похорон медсестри з коронавірусом прийшла сотня людей
У Києві троє людей померли від коронавірусу
У Києві троє людей померли від коронавірусу
В Україні заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам разом
В Україні заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам разом
У Криму на коронавірус захворіли 23 людини
У Криму на коронавірус захворіли 23 людини
Плаквеніл від коронавірусу – експерт розповів про ризики
Плаквеніл від коронавірусу – експерт розповів про ризики

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка