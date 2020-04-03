Лимон та імбир лише для багатіїв. Чому та на скільки зросли ціни на продукти

Після продуктової істерії на початку карантину, ажіотаж в магазинах поволі вгамувався, вже ніхто не купує по 20 пакетів круп, консервів чи солі. Продукти є, але ціни сьогодні реально шокують українців.

Покупці у маркетах такі розлючені, що ледь не кидаються на продавців зі звинуваченнями. Вартість борщового набору зросла вдвічі, а той самий імбир, який ніхто особливо не купував, тепер коштує 300 грн за кіло, лимони по 100.

На початку карантину магазини ціни піднімали. Це було пов’язано з ажіотажем та витратами на виробництво продукції. Та першого квітня, у компанії переглянули своє рішення і повернулися до попередніх цін.

Та експерти пояснюють, ціни поповзли вгору не через ажіотаж і карантин, а через курс долара. Також супермаркети відмовляються від товарів на вагу. А фасовані традиційно дорожчі.

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