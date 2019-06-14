Лише 1% українських дітей звертаються до батька, коли є проблеми – опитування

Цієї неділі українці вперше офіційно відзначатимуть День батька.

У всьому світі його святкують давно, приміром, у США – вже понад 100 років. В Україні ж третю неділю червня офіційно назвали Днем батька лише цьогоріч.

За статистикою, діти, які отримують достатньо батьківської любові, почуваються сильнішими, вірять у себе та легше переживають життєві труднощі. А от відсутність батька збільшує вірогідність того, що в майбутньому людина потрапить у групи ризику.

Тож українські татусі мають усвідомити важливість саме їхнього виховання, – зазначає уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

– Ми запитали українських дітей, підлітків, скільки з них готові звернутися до тата, якщо виникає якась проблема. Я був дуже здивований, коли побачив цю цифру – 1%. Це трагічна цифра, на яку перш за все чоловіки мають звернути увагу, – зазначив Микола Кулеба.

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День батька в неділю святкуватиме і телеканал ICTV разом із міжнародними партнерами з ООН та Посольством Швеції. У столиці на ВДНГ усіх гостей чекатимуть зіркові батьки – ведучі програм Факти, Ранок у Великому місті, Свобода Слова, Надзвичайні новини, а також зірки Дизель Шоу.

Гості візьмуть участь у конкурсах і змаганнях, і матимуть змогу виграти безліч призів, головний з яких – роль у новому сезоні улюбленого комедійного серіалу Папаньки від творців Дизель Шоу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли в Україні будуть відзначати День батька.

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