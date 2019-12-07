Лише 12% ринку працює легально! Чому в Україні поширені тіньові служби таксі

Ви ніколи не знаєте до кого сідаєте в машину. Вітчизняні таксі – це як лотерея. Буде за кермом хам, злочинець чи наркоман – ви не знаєте. Ні податків, ні відповідальності, ні гарантій безпеки пасажирам.

Ліцензія коштує всього 2 тис. грн., і ту не оформлюють.

Експерти українського інституту аналізу та менеджменту почали досліджувати ринок таксі. Та це виявилось не просто. Майже 5 млрд грн. на рік – саме такий оборот вдалося зафіксувати експертам у сфері столичного таксі. Та навряд чи ці цифри відповідають реальності. Адже лише від 5 до 12% ринку працює легально. Влада зробила усе, аби таксистам було вигідно залишатися у тіні.

Лише у Києві нарахували близько 25 тис. водіїв таксі. Та на скільки ця цифра точна – експерти говорити не беруться. Адже нині кожен, встановивши на смартфон додаток, може легко перетворитися на таксиста.

Читайте: Експеримент Фактів ICTV: чи справді за кермо таксі може потрапити будь-хто

Агрегаторами експерти називають звичні для кожного з нас – Uber, Uklon, Bolt чи інші служби таксі. Згідно з результатами дослідження, їхні послуги коштують менше. Та безпечною поїздку з таким перевізником назвати важко.

Голова таксомоторної асоціації Андрій Антонюк пропонує зміни: ще більше спрощення процедури легалізації таксистів, а от як змусити перевізників таки отримувати ліцензію – нічого не сказав.

Окрім спрощення процесу отримання ліцензії дослідники зазначають: одночасно потрібно зробити більш жорсткою систему моніторингу порушень та їхнього покарання. А для цього необхідно реформувати таку структуру як Укртрансбезпека. Усі свої напрацювання дослідники передадуть на розгляд народним обранцям. І тепер від їхньої політичної волі залежить безпека пасажирів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обрати надійне таксі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.