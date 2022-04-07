Лише молилися, щоб вижити: у зруйнованій Бородянці розбирають завали будинків

Рятувальники змогли приступити до розборів завалів у Бородянці Київської області лише після звільнення міста від російських загарбників. І хоч через більше як місяць після авіабомбардування шанси знайти під завалами будинків тих, кому вдалося вижити – мізерні, у ДСНС сподіваються на диво.

Колона ворожої техніки увійшла в містечко Бородянка на півночі області у перші дні російсько-української війни. По житлових будинках чи не одразу били авіацією, реактивними системами залпового вогню Ураган, з танків гатили просто у житлові будинки. У Бородянці не залишилося жодного вцілілого магазину. Протягом понад місяця в окупації жителі міста лише молилися, щоб вижити.

– Стовідсотково знищили соціальну інфраструктуру всю. От уявіть собі водоканал. Вони приїхали і розстріляли водонапірні башти. Вони пошкодили газопровід, вони розбили повністю електромережу, – розповідає місцева жителька Людмила.

Ще 1 березня російські терористи вщент розбомбили один із житлових будинків. Працівники ДСНС змогли розпочати рятувальні роботи лише 6 квітня. Людмила – одна з тих, хто намагався самотужки розібрати завали будинку. Під грудою каміння залишились її сестра та племінник. Зараз жінка понад усе хоче по-людськи поховати рідних.

– Не страшно те, що їсти мало, води. Ми збирали тут воду, ходили до колодязів, носили людям воду бутлями, відрами. Це все таке. Знаєте, коли сім’я знає, що ось тут лежить, а зробити нічого не може, – додає Людмила.

Лише у будинку, де в підвалі ховалися рідні Людмили, під завалами може бути до восьми людей. Загалом по місту – до сотні. Рятувальники не залучають до розборів техніку і розбирають кожен камінчик вручну, адже під завалами можуть бути тіла і, можливо, вцілілі жителі. Щоб пришвидшити процес, рятувальникам області допомагають колеги зі столиці, військові та правоохоронці. Головна мета – якнайшвидше дістатися підвальних приміщень.

– За свідченнями, на верхніх поверхах фактично людей не було, вони всі ховалися в підвальних приміщеннях. Маємо надію, що є хтось живий, – каже речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Тим часом піротехніки продовжують прочісувати усю територію міста, аби швидше можна було перевірити підвальні приміщення в усіх багатоповерхівках Бородянки.

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