Лише один з 20 авто може бути безпечним: чи потрібна в Україні реформа таксі

Пандемія різко підвищила попит на таксі. Викликати авто нині – це пару кліків у додатку смартфона. Та як бути упевненим у водієві та справності авто? Саме цим питанням вже роками займається Міністерство інфраструктури України.

За отримання ліцензії на легальні перевезення точаться суперечки з 2010 року. По-перше, законодавство давно застаріле і стати з ним відповідальним перевізником непросто.

З 220 тис. водіїв таксі максимум 5% мають ліцензії. Тобто лише кожна 20-та автівка може бути безпечною, а її пасажир застрахований на випадок ДТП. А в решті – не контролюють ні стан таксиста, ні автівок.

– Проблема тіньового ринку в тому, що держава багато вимагає від таксиста, а проконтролювати не може. І це зрештою непотрібно, – розповідає Олександр Дяченко – речник Ассоціації відповідальних перевізників.

Тож чи потрібна в Україні реформа таксі та як її можна реалізувати, дивіться у сюжеті.

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У Києві таксист загинув за кермом

6 грудня водій служби таксі помер за кермом автомобіля. Водію стало зле, після цього автівка проїхала близько 40 м і вилетіла на тротуар. Інцидент трапився на пр. Романа Шухевича.

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