Лише разом і єдиним фронтом можна відбити напади ворога: що для українців означає Соборність

Саме соборності й згуртованості бракує нам сьогодні, коли в агресора зростають апетити і він зазіхає на інші українські території і коли, як не тепер варто відкинути політичні чвари і стати на захист країни єдиним фронтом.

Хтось уже збирає документи до лав тероборони, а тим часом іншим, можливо, достатньо просто не піддаватися пропаганді.

Час проявити небайдужість і зрозуміти, що об’єднує нас не територія, а держава. Час полюбити батьківщину ділами, проявити справжній, а не диванний патріотизм, побігти до тероборони чи військомату, а не гуглити житло за кордоном. Ворог це все відчуває і легко використає нашу хиткість. Саме час продемонструвати єдність і політикам. Забути про рейтинги та амбіції, і єдиним фронтом стати на захист країни.

Не вистачає нині державі внутрішньої комунікації, саме у тривожні часи варто максимально спілкуватись з народом, тримати в курсі, закликати до об’єднання, вселяти впевненість у перемозі.

Експерти називають кілька прикладів особливої консолідації. Велика Британія, яка під загрозою нацистів політичні амбіції. Ізраїль – де постійна зовнішня загроза зробила державу надміцною. А ще приклад – самої Україна, нас самих. Українці вже не раз довели – перед лицем небезпеки ми вміємо згуртуватися і проявити жертовність. Ліквідації аварії на ЧАЕС, Революція Гідності, війна на Сході.

Тоді кожен із нас був волонтером, і кожен із нас поставив у пріоритет щось більше, за власний інтерес.

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