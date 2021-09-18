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Дарина Реготун |

Листи в’язнів Кремля: у Львові письменники підтримали заручників РФ

У Львові письменники, літературознавці та журналісти зачитали листи українських політв’язнів, написані своїм рідним та друзям. Марафон на підтримку заручників Кремля провели на центральній площі міста.

Письменники прочитали 10 листів із різними історіями, які були написані з початку окупації територій України та цього року.

У рамках BookForum також презентували книгу Народні герої України: історії справжніх про Героїв російсько-української війни, які були нагороджені недержавним срібним орденом Народний Герой України.

Цьогоріч форум триває з 15 по 19 вересня. На відвідувачів чекає 2 тис. нових книг від понад 150 видавців.

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