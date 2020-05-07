Литва подовжує надзвичайний стан, Нідерланди виходять з карантину – Covid-19 у світі
Кількість хворих на коронавірус у світі наближається до чотирьох мільйонів. Померли понад 263 тис. Вилікувалися більш як 1 млн 245 тис.
В Іспанії продовжили на два тижні надзвичайний стан. У Литві – до літа. З понеділка поступово виходять з карантину Нідерланди, послаблює обмеження Британія, хоч там нині найвища смертність в Європі. А італійські вчені оголосили, що винайшли вакцину від Covid-19.
Докладніше про ситуацію з коронавірусом у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що РФ готується до піку епідемії, ЄС виходить з карантину.
2020-05-07
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19