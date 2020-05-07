Литва подовжує надзвичайний стан, Нідерланди виходять з карантину – Covid-19 у світі

Кількість хворих на коронавірус у світі наближається до чотирьох мільйонів. Померли понад 263 тис. Вилікувалися більш як 1 млн 245 тис.

В Іспанії продовжили на два тижні надзвичайний стан. У Литві – до літа. З понеділка поступово виходять з карантину Нідерланди, послаблює обмеження Британія, хоч там нині найвища смертність в Європі. А італійські вчені оголосили, що винайшли вакцину від Covid-19.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що РФ готується до піку епідемії, ЄС виходить з карантину.

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