Люди без масок у метро та маршрутках: чому українці нехтують карантином

Очевидно, що більшість українців все-таки забули, що в країні і досі діє карантин.

Наприклад, в Київському метрополітені намагання працівників змусити людей одягнути маску працюють, утім ненадовго. Кожен третій носить маску неправильно – вона не закриває носа, або ж знаходиться на підборідді. Утім, правоохоронці почасти нічого з цим вдіяти не можуть.

За недотримання антикарантинних норм передбачені штрафи, однак з часу, коли метро знову відкрилось, їх виписали всього три.

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У тролейбусах, автобусах та трамваях за тим, аби всі були в масках стежать водії. За дві години знімальна група Фактів ICTV не побачила жодного переповненого комунального трамвая чи автобуса, люди всі у масках. Чого не скажеш про пасажирів маршруток.

За цілий день рейду Факти ICTV виявили більше сотні порушників правил карантину. Утім жодного складеного протоколу. І це при тому, що за останній тиждень кількість хворих в Україні суттєво збільшилась. Скоріш за все, безкарність й породжує нехтування карантином.

Львів’яни по півтори години стоять у черзі, аби мати можливість скористатися громадським транспортом. На зупинках люди шикуються у чергу, і лише ті, хто живе на кінцевій, – потрапляють в автобус. Комусь доводиться їхати на таксі чи іти пішки. Частина людей без масок, дехто з них не дотримується соціальної дистанції.

Покупці на ринках теж наче й забули про небезпеку коронавірусу. Одні не дотримуються соціальної дистанції, інші взагалі або прийшли без маски, або її знімають на території ринку.

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