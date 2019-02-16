Люди бояться вийти по хліб. Бойовики перетворили Травневе на полігон
Травневе для бойовиків стало полігоном для протитанкових рушниць і гранатометів. Зброя, яку застосовують по броньовій техніці, гатить по людях і будинках.
А от пенсіонеру Віктору Миколайовичу у сусідньому Новолуганському ховатися від обстрілів вже немає де. Артилерійський снаряд бойовиків перетворив його двоповерховий будинок на згарище.
Відкоригувавши артустановки по мирних людях, російські найманці вгатили по військових позиціях.
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І якщо спочатку загасити стрілянину бойовиків армійцям вдавалось.
То на великі калібри з окупованих Вуглегірська на Горлівки, армійці вже не відповідали.
Однак, там де ближні бої, інший ризик. Бойовики не залишають спроб, взяти штурмом українські позиції. Як у Мар’їнці.
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