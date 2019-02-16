ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android

Люди бояться вийти по хліб. Бойовики перетворили Травневе на полігон

Травневе для бойовиків стало полігоном для протитанкових рушниць і гранатометів. Зброя, яку застосовують по броньовій техніці, гатить по людях і будинках.

А от пенсіонеру Віктору Миколайовичу у сусідньому Новолуганському ховатися від обстрілів вже немає де. Артилерійський снаряд бойовиків перетворив його двоповерховий будинок на згарище.

Відкоригувавши артустановки по мирних людях, російські найманці вгатили по військових позиціях.

ДивітьсяБойовики обстріляли Новолуганське: знищено житловий будинок

І якщо спочатку загасити стрілянину бойовиків армійцям вдавалось.

То на великі калібри з окупованих Вуглегірська на Горлівки, армійці вже не відповідали.

Однак, там де ближні бої, інший ризик. Бойовики не залишають спроб, взяти штурмом українські позиції. Як у Мар’їнці.

Факти ICTV також писали про спогади воїнів, які 30 років тому покинули Афганістан.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Луганськом зафіксували 33 танки бойовиків
Рівняють будинки з землею! Ворог гатить із протитанкового гранатомету
З полум’ям та димом: ОБСЄ покинула місто на Донбасі через вибухи
9 обстрілів, але без втрат. Як розпочався тиждень на Донбасі
Наєв підняв підрозділи РСЗВ Смерч – відео стрільб
У зоні ООС виявили контрафактний алкоголь на $1 млн
Ворог б’є з великого калібру та мінує поля. На Світлодарській дузі гаряче
Вночі – бої, вдень – снайпери. Напружена ситуація у Мар’їнці

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка