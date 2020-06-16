Люди годинами стоять на спеці без масок і дистанції: ситуація на пункті пропуску Гоптівка

Кордон з Росією на Харківщині через міжнародний пункт пропуску Гоптівка перетнути можна лише транспортом – такі правила діють від початку карантину. В кого автомобіля немає – може скористатися соціальним автобусом, який курсує тільки на КП.

Це лише формальність – не зайти, а заїхати до пункту пропуску – та заради цього люди годинами чекають транспорт в 30-градусну спеку. Стають поближче один до одного, аби хтось не вліз без черги. Про дистанцію немає й мови, маски – через одного.

Чотири години очікувань, і врешті приїхав автобус – один, а не два, як обіцяли, та ще й маленький. Автобус перетворюється на бляшанку з оселедцями – рекорд був 90 пасажирів. Заходи безпеки абсурдні, – переймаються пасажири. Говорять, що замість того, щоб по свіжому повітрі пройтися кілька сотень метрів, вони маринуються в автобусі і наражають один одного на небезпеку.

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Після контролю пасажири знову мають штурмувати автобус, щоб проїхати ще пару сотень метрів до кордону з Росією і там пішки перетнути кордон. А автобус розвертається і набирає вже тих, хто в’їжджає з Росії до України. І хоча Росія в топі за рівнем захворюваності на коронавірус, Україна зняла заборону на в’їзд її громадян. Єдина умова – пройти обсервацію або зареєструватися в додатку Дія, який контролює пересування, та ізолюватися на два тижні вдома.

Пояснити, хто ж наполіг на таких дивних карантинних правилах з автобусними перевезеннями і кому це вигідно, чиновники так і не змогли.

15 червня запрацювали усі КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом. У перший день відновлення роботи у Крим пропустили 54 людини, повідомляє Державна прикордонна служба. 12 особам окупанти відмовили в пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

З 15 червня в усіх аеропортах України відкриті пункти пропуску і контролю. Рішення відновити міжнародне повітряне сполучення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 12 червня.

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