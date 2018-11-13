Люди мерзнуть! Київ, Сміла, Кривий Ріг і Шепетівка досі без опалення

В Україні люди досі мерзнуть. Сьогодні вже суттєво похолодало, але й досі проблеми з опаленням у Кривому розі, Смілі, Шепетівці, і навіть у Києві. До того ж батареї холодні не лише в житлових будинках, а й у дитсадках, школах та лікарнях.

У великому промисловому Кривому Розі майже 150 державних установ – садочків, шкіл та медзакладів без опалення. Причина – державна Кріворіжтеплоцентраль має понад 3 мільярди боргів за енергоресурси. А заручниками стали споживачі.

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Через аварії на теплотрасах холодні батареї у 80 будинках Києва, одній школі трьох лікарнях. Виправити ситуацію обіцяють уже найближчим часом.

Чи не найскладніша ситуація у місті Сміла на Черкащині. З відчаю жителі зранку перекрили три виїзди з міста. Там через війну між комунальними підприємствами у заручниках усі 70 тисяч мешканців. влада оголосила надзвичайний стан: тепла немає ні в оселях, ні в школах.

Найгірша ситуація в лікарнях. там навіть припинили робити планові операції. Від сьогодні медики вирішили виписувати хворих і готуватися до закриття.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві затвердили нові тарифи на опалення.

Опубліковано Листопад, 13 в 17:16



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