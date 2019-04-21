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Люди моляться та освячують гілки – Вербна неділя в Україні

Церква об’єднує українців усіх політичних поглядів. Нині у православних східного обряду – Вербна неділя. Це перше свято, яке передує Воскресінню Христовому. Люди моляться та освячують гілки верби – бо саме вона перша сповіщає про прихід весни. А саме свято прийнято зустрічати всією родиною.

Вербна неділя – велике християнське свято, що розпочинає Страсний тиждень перед Великоднем.

І одне з найбільших свят – для кожного християнина. За переказами, цього дня Ісус увійшов у Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали його з почестями, устеляли перед ним дорогу пальмовим листям і визнали Месією. Також ця подія – символ входу сина людського до Раю.

Від самого ранку до Михайлівського собору сходяться сотні вірян. У руках – вербні букети.

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Службу править предстоятель української помісної церкви – митрополит Епіфаній. Він визнає: вибори мають властивість розділяти суспільство. Адже це протистояння різних поглядів. Проте вкрай важливо не забувати, що зовні на нас чатує агресор, якому лише на руку внутрішні чвари. Тому Епіфаній закликає українців зробити свідомий вибір, і прийняти вибір інших.

Вербну неділю святкують і греко-католики. Вірять: те що в один день збіглись Вербна неділя та вирішальний тур виборів – хороший знак.

Закликає співгромадян до єднання і предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Раніше Факти ICTV писали, про прикмети на Вербну неділю 2019.

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