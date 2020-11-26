Люди просто задихалися: на Черкащині у лікарнях не вистачає кисню

У лікарні міста Сміли на Черкащині з початку епідемії триває прийом хворих на коронавірусну хворобу. Вона працює попри те, що майже півсотні працівників перебувають на лікарняному, оскільки самі підхопили вірус.

Через такі ускладнення в лікарні закрили кардіологічне відділення. Медсестри скаржаться, що під час карантину вихідного дня в медзаклад не постачався кисень.

– Нам було дуже складно. Люди просто задихалися, – каже Ірина Попенко.

Тоді, каже медсестра, завдяки умілим рукам працівників, комбінували концентратори. Адже, в лікарні нині потрапляють важкі хворі, які без кисню не можуть лікуватися. Зараз у відділенні 27 пацієнтів.

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Кисневі концентратори, придбані за гроші НСЗУ, врятували не одне життя, поки не було чистого кисню. В інфекційному відділенні для забезпечення сорока ліжок киснем необхідно 200 балонів.

Один балон, який підключений до трьох точок кисню, здатен упродовж години подавати кисень.

Закупівля кисню 11 листопада Кабмін додатково виділив 895 млн грн, щоб забезпечити киснем ліжка для хворих на коронавірус у лікарнях. Це стало можливим завдяки скороченню видатків на розвиток автомобільних доріг. Шмигаль зазначив, що ще в серпні обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць киснем. Минулого місяця на ці потреби вже спрямували 572 млн грн.