Люди різного віку та професій, яких об’єднує спільна мета: День територіальної оборони в Україні

3 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Там задіяні люди різного віку та професій, яких об’єднує спільна мета – боронити свою державу, мирні міста та села від ворога.

Частина з них має бойовий досвід війни на сході та більшість резервістів зброю в руках тримала ще в армії. Однак це аж ніяк не стає на заваді боєздатності підрозділу, який із січня 2022 року офіційно стане окремим родом військ. Своє професійне свято бійці відзначили на полігонах, де вдосконалюють свою майстерність.

Більшість бійців тероборони не має бойового досвіду в АТО й ООС. Це люди різних професій та віку.

За словами командувача тероборони, чисельність штату з кількох сотень зросте до 10 тис. людей. А в разі загрози на захист рубежів готові підняти за тривогою майже 70 тис. резервістів. У планах забезпечити їх і сучасною зброєю.

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