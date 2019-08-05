Люди рятувалися на дахах! На Одещині селевий потік знищив майно і вбив чоловіка

Майже 80 населених пунктів України залишаються без світла через негоду.

Найбільше постраждали Одеська, Дніпропетровська, Луганська та Запорізька області. На Одещині досі ліквідовують наслідки страшного урагану, що пронісся днями.

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У селищі Молога через зливу прорвало дамбу і утворив селевий потік, який зносив все на своєму шляху. За кілька хвилин рівень води вже сягав 2 метри і вся ця маса хлинула людям у домівки. Люди ледь не потонули в болоті у власних домівках, рятуючись вилазили на дахи будинків. Один чоловік не встиг урятуватися і загинув під потоком багнюки.

Нині жителі селища Молога сидять без газу, води та світла. Рятувальники, що приїжджали на місце, людям нічим не допомогли, а тільки забрали тіло загиблого.

Потужної зливи не витримала навіть дорога. На трасі Одеса-Білгород-Дністровський, під дорожнім полотном утворилася величезна вирва. На час ремонту цей напрямок перекритий для руху.

Ще й досі долають наслідки буревію і в Запорізькій області. Тут 25 знеструмлених населених пунктів, десятки повалених дерев, потрощені машини та розмиті автошляхи . Тут стихія вирувала майже добу.

В самому Запоріжжі з 4 серпня без світла залишились тисячі городян. На відновлення електрики кинуті усі сили, до кінця доби енергетики обіцяють усе полагодити.

Нагадаємо, у селі Веселе Мелітопольського району Запорізької області 30 липня вітер зніс дах п’ятиповерхівки. Через що під час зливи постраждало кілька квартир на верхньому поверсі.

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