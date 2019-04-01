Люди сплять на мішках із протоколами. Проблеми прийому документів в ОВК

Окружні виборчі дільниці нині приймають опрацьовані протоколи від ТВК. З ранку там шалені черги. Кожен десятий протокол потребує уточнення і правки. А сервер ЦВК постійно зависає.

Випробування виборами нині проходять окружні виборчі комісії. Тут проблеми з прийомом протоколів від ТВК. Процес триває повільно, люди втомилися в чергах. Кожен десятий протокол потребує уточнення і правки. Усе це забирає час.

Така ситуація в більшості регіонах. На Черкащині люди з документами в ОВК спали на стільцях та на мішках із протоколами. Обурених членів дільничних комісій навіть довелося вгамовувати поліції.

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На Закарпатті вже опрацьовано майже 80% протоколів. Хоча тут кожен четвертий повертають на доопрацювання через помилки.

На Прикарпатті працювало сім окружних та понад тисяча дільничних виборчих комісій.

Найдовше рахуватимуть у селах, особливо віддалених. Там не лише проблема з довезенням документів, а часто навіть із мобільним зв’язком.

У самих окружкомах люди не панікують, кажуть, що мають ще достатньо часу для підрахунку.

До слова, підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН).

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