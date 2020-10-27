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Люди сплять в коридорах, техніка не витримує: як великі міста здають бюлетені

Виборчі дільниці продовжують передавати бюлетені до територіальних виборчих комісій. Через це у великих містах утворилися черги.

А в Одесі члени виборчих дільниць навіть ночували біля ТВК. Другу добу на ногах, стомлені та виснажені люди лягали спати просто у коридорах виборчкому. Хтось стелив свій верхній одяг, комусь родичі привезли розкладачку та стільці.

У Дніпрі не витримують не тільки люди, а ще й техніка. Затримки виникають через перевантаження електронного кабінету, не витримує сервер. З понад чотирьох сотень нині опрацьовані вісім десятків протоколів. Дві третини – повернули на уточнення.

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У харківській міській ТВК значно спокійніше. Деякі дільниці залишили на ніч своїх представників стерегти пакунки з бюлетенями і пішли спати. Та більшість взагалі забрали документи і поїхали ночувати на дільниці.

Голова міського тервиборчкому каже, що вже прийняли протоколи з майже двох сотень дільниць, понад сотню повернули на доопрацювання.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що 25 жовтня з виборчих дільниць до лікарень забрали 50 українців, одна людина померла. Також зареєстровано 250 викликів швидкої допомоги до дільниць.

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