Люди телефонують і задихаються: у Миколаєві сімейні лікарі відмовляють хворим на Covid-19

Місто Миколаїв віднесли до червоної карантинної зони, і кількість госпіталізацій до місцевих медзакладів лише зростає.

Щоденно швидкі привозять до 70 пацієнтів з підозрою на коронавірус.

І якщо раніше на такі виклики виїздили спеціальні Covid-бригади, то тепер – усі, оскільки пацієнтів побільшало в рази.

Звичне вбрання для членів таких бригад – штани, куртка, бахили, халат, фартух, нарукавники, рукавички, респіратор, окуляри і щиток.

– Щодня у моєї бригади до шести таких викликів, хоча до половини пацієнтів з підозрою на Covid-19 мали б приїжджати сімейні лікарі. Але вони відверто зізнаються, що не хочуть цим займатися. А люди дзвонять і задихаються, – розповів фельдшер Сергій Матюшенко.

Після повернення на станцію машину миють і кварцують. Усе це забирає багато часу, тому хворі скаржаться, що швидкі довго їдуть на виклик.

– Машина обробляється півтори години. І ще машин мало: у нас їх лише шість, – пояснила фельдшер Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Галина Коханова.

Миколаївські медики мають достатньо захисних костюмів та отримують доплати від національної служби здоров’я. Щоправда, вони теж хворіють коронавірусом – 40 випадків на півтора тисячний колектив. Яким чином вони інфікувалися – вивчає комісія держпраці.