Люди у відчаї: житловий будинок у Шполі ризикує залишитися без комунальних благ

Щодня під загрозою лишитися без води та електроенергії – п’ятиповерхівка на півсотні квартир у Шполі на Черкащині опинилась поза системою – будинок на балансі підприємства-банкрута. Завод від електромережі відімкнули, а з ним світла не стало і в квартирах.

За законом, гуртожитки на балансі таких підприємств передають із мережами у комунальну власність. Але в цьому будинку квартири приватизовані.

Уже майже рік мешканці оббивають пороги і листуються з чиновниками – просять взяти їхні мережі у комунальну власність.

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У відповідь на звернення людей ліквідатор заводу повідомив про рішення віддати у комунальну власність Шполянській міській раді об’єкти соціальної інфраструктури.

Міська рада вже погодилася взяти у комунальну власність мережі водопостачання і водовідведення – тож вода в будинках буде. Проблеми з електрикою. Щоб люди були незалежними від заводу, треба зводити свою підстанцію. Влада пропонує співфінансування 60 на 40, якщо мешканці створять ОСББ.

Люди у відчаї. Самотужки зробили газову котельню, відремонтували дах, самі фінансують всі роботи в будинку. Кажуть, зведення підстанції просто не потягнуть. Але вже з 12 червня знову ризикують лишитися без світла.

До слова, Факти ICTV розповідали про комунальний скандал у Смілі.

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