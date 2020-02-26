Люди, які відвідували Італію, завезли коронавірус в Румунію, Швейцарію та Алжир

Зовсім близько до України підібрався смертельний коронавірус, про перший випадок захворювання заявила Румунія. Хворобу виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. Вперше інфекцію, теж привезену звідти, зафіксували у двох країнах – Алжирі та Швейцарії.

У Франції похвалилася, що всі, хто мав вірус на її території, вилікувалися. Але вже за добу країна змушена була констатувати ще два нових випадки, їх виявили у людей, які побували в Італії. Надзвичайний стан через коронавірус оголосили в Сан-Франциско – четвертому за величиною місті Сполучених Штатів. Деталі у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, за кількістю заражень Італія стала третьою країною після Китаю та Північної Кореї.

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