Люди їдуть з усіх куточків, порожніх хат немає: особливості відпочинку на Бакоті 2022

Відпочинок в Україні можливий навіть під час війни. Власники туристичних зелених будинків на Бакоті приймають туристів ще з квітня.

Ніч у наметах, тематичній кімнаті чи на березі Дністра – такий відпочинок в унікальному куточку нашої країни впродовж кількох років розробляв Сергій Толстіхін. Бакота зачарувала мандрівника і своїм монастирем, і дивовижною історією створення найбільшого водосховища.

Саме тут, на Бакоті, Сергій захотів започаткувати власну справу. Два роки власноруч перелаштовував стару хату на садибу мандрівників. І вже цьогоріч мав повноцінно приймати туристів, але війна завадила планам. Помешкання стало прихистком для переселенців. Згодом саме вони стали ініціаторами відновлення туризму.

– Анонси почали робити на початку літа – вікенди на Бакоті. Зібрали найбільші цікавинки, що тут є в регіоні. Об’єднали їх в один веломаршрут і зробили цікавий триденний насичений тур, – розповідає переселенець із Броварів Юрій Матюх.

Десятків туристичних автобусів на оглядовому майданчику, як це було до війни, нині на Бакоті немає. Але немає і порожніх хат, скрізь є відпочивальники. Люди їдуть із Києва та Чернівців, Хмельницького та Харкова. Лише на кілька днів, аби відновитись.

– Туризм – це частина економіки. Економіка платить податки, за які ми утримуємо хоробрих наших хлопців і дівчат, – запевняє власник туристичної садиби Сергій Толстіхін.

Ще одна перевага Бакоти – тут відносно безпечно, адже на території немає військових чи стратегічних об’єктів.

Громади Бакоти не мають достатньо фінансування – тут немає великих підприємств, але природа й історичні таємниці теж можуть приносити чималі гроші. І саме туризму, який сплачує податки, і наповнює економіку – намагаються навчити місцевих родина Толстіхіних і Матюхів. Бо навіть відпочинок, за який ідуть гроші до місцевого бюджету, так само наближає перемогу України – як і великі фабрики та заводи.

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