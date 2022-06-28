Люди зрозуміли свою силу! Чому для українців важливий День Конституції 2022

Українці не лише добре знають свої права, а й еволюціонують у боротьбі за них. У 90-му вийшли на граніт, щоб не дати зацементувати авторитаризм. У 2004-му відстояли свій вибір, але чекали, що далі все вирішить нова влада.

Після Революції Гідності та початку АТО боролися вже не за конкретний вибір, а за право обирати. А з 24 лютого практично кожен із нас показує – маємо не лише права, а й обов’язки. Бізнес, попри збитки, платить податки. У всій країні вишикувалися черги з добровольців до армії та тероборони. З-за кордону додому повернулися 200 тис. чоловіків, готових виконати свій громадянський обов’язок.

А сотні тисяч людей у всій країні та за її межами зрозуміли, що їхній обов’язок – підтримати армію. Благодійні та волонтерські фонди за лічені дні стали збирати рекордні суми, в тисячі разів більші, ніж у попередні вісім років війни з Росією.

– Навіть ті, хто поїхав за кордон, щоб почувати себе в безпеці, вони моментально включилися в допомогу, – заявив волонтер фонду Повернись живим Андрій Римарук.

30 тис. добровольців по всій Україні сьогодні зголосилися безкоштовно розбирати завали в деокупованих селах та відбудовувати розтрощені домівки. Приватні й державні медики безоплатно допомагали українцям. У взаємній відповідальності нарешті формується потужне громадянське суспільство.

– Ми знаємо приклади у нашій новітній історії, найновітнішій, коли майдани були, і громадянське суспільство демонструвало свою силу, а потім воно відходило в тінь. У мене є навіть не очікування – сподівання чи надія, що люди, які збагнули свою силу і своє значення, просто так цим не знехтують, – зазначила доктор економічних наук Елла Лібанова

На очах змінюється і ставлення до держави та державних органів.

– Протягом століть українці не мали розкоші мати власну державу. Державний апарат завжди був ворожий для українців, – додала голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Та сьогодні ми як громадяни побачили інший бік – створена нами держава навіть у війну перераховує пенсії й зарплати. Відновлює комунікації та відбудовує мости.

– Раптом приходить це усвідомлення, як це важливо мати власну державу і мати власні сильні, ефективні державні органи. Розуміння того, що відповідальність за побудову держави не можна перекласти на когось іншого, країну змінюють не політики, а відповідальні громадяни, і я бачу цю еволюцію, – наголосила Матвійчук.

Тому після війни українці точно матимуть багато роботи, адже добудовуватимуть свою ідеальну державу – з незалежними судами та без корупції, щоб не лише критикувати державний закон, а й дотримуватися його. Щоб не боятися правоохоронців, а довіряти їм повністю. Щоб не тільки нарікати на державу, а й шанувати її. Бо сьогодні вкотре доводимо – єдиним джерелом влади в україні є народ.

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