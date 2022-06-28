Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Люди зрозуміли свою силу! Чому для українців важливий День Конституції 2022

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Українці не лише добре знають свої права, а й еволюціонують у боротьбі за них. У 90-му вийшли на граніт, щоб не дати зацементувати авторитаризм. У 2004-му відстояли свій вибір, але чекали, що далі все вирішить нова влада.

Після Революції Гідності та початку АТО боролися вже не за конкретний вибір, а за право обирати. А з 24 лютого практично кожен із нас показує – маємо не лише права, а й обов’язки. Бізнес, попри збитки, платить податки. У всій країні вишикувалися черги з добровольців до армії та тероборони. З-за кордону додому повернулися 200 тис. чоловіків, готових виконати свій громадянський обов’язок.

А сотні тисяч людей у всій країні та за її межами зрозуміли, що їхній обов’язок – підтримати армію. Благодійні та волонтерські фонди за лічені дні стали збирати рекордні суми, в тисячі разів більші, ніж у попередні вісім років війни з Росією.

– Навіть ті, хто поїхав за кордон, щоб почувати себе в безпеці, вони моментально включилися в допомогу, – заявив волонтер фонду Повернись живим Андрій Римарук.

30 тис. добровольців по всій Україні сьогодні зголосилися безкоштовно розбирати завали в деокупованих селах та відбудовувати розтрощені домівки. Приватні й державні медики безоплатно допомагали українцям. У взаємній відповідальності нарешті формується потужне громадянське суспільство.

– Ми знаємо приклади у нашій новітній історії, найновітнішій, коли майдани були, і громадянське суспільство демонструвало свою силу, а потім воно відходило в тінь. У мене є навіть не очікування – сподівання чи надія, що люди, які збагнули свою силу і своє значення, просто так цим не знехтують, – зазначила доктор економічних наук Елла Лібанова

На очах змінюється і ставлення до держави та державних органів.

– Протягом століть українці не мали розкоші мати власну державу. Державний апарат завжди був ворожий для українців, – додала голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Та сьогодні ми як громадяни побачили інший бік – створена нами держава навіть у війну перераховує пенсії й зарплати. Відновлює комунікації та відбудовує мости.

– Раптом приходить це усвідомлення, як це важливо мати власну державу і мати власні сильні, ефективні державні органи. Розуміння того, що відповідальність за побудову держави не можна перекласти на когось іншого, країну змінюють не політики, а відповідальні громадяни, і я бачу цю еволюцію, – наголосила Матвійчук.

Тому після війни українці точно матимуть багато роботи, адже добудовуватимуть свою ідеальну державу – з незалежними судами та без корупції, щоб не лише критикувати державний закон, а й дотримуватися його. Щоб не боятися правоохоронців, а довіряти їм повністю. Щоб не тільки нарікати на державу, а й шанувати її. Бо сьогодні вкотре доводимо – єдиним джерелом влади в україні є народ.

Читайте
Правосуддя, децентралізація, статус Криму: експерти розповіли, які зміни до Конституції на часі

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як працюватимуть банки на День Конституції – графік
Як працюватимуть банки на День Конституції – графік
Мирного договору з РФ не може бути, можлива лише капітуляція Росії – Данілов
Мирного договору з РФ не може бути, можлива лише капітуляція Росії – Данілов
У США з’ясували плани РФ щодо подальшого вторгнення в Україну – Карпентер
У США з’ясували плани РФ щодо подальшого вторгнення в Україну – Карпентер
Рада не змінюватиме Конституцію щодо намірів вступу до НАТО – Стефанчук
Рада не змінюватиме Конституцію щодо намірів вступу до НАТО – Стефанчук
Ініціатива Зеленського викликала дискусії: що не так з множинним громадянством
Ініціатива Зеленського викликала дискусії: що не так з множинним громадянством
Для реалізації ініціативи про множинне громадянство не потрібно змінювати Конституцію – Веніславський
Для реалізації ініціативи про множинне громадянство не потрібно змінювати Конституцію – Веніславський
Данілов: Україні потрібна жорстка президентська республіка
Данілов: Україні потрібна жорстка президентська республіка
Не маю наміру робити в Україні президентську республіку – Зеленський
Не маю наміру робити в Україні президентську республіку – Зеленський
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка