Людям нічим дихати: три села на Черкащині у їдкому диму
Три села на Черкащині третій тиждень у їдкому диму. Горять торфовища і рослинність на них. Людям нічим дихати.
Через задимленість у Думанцях на один день зупинили навчання в школі. Рятувальники огородили місце займання протипожежним ровом. Працюють цілодобово.
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Загасити осередки займання зможуть за тиждень-півтора, адже торф тут залягає на глибині шести метрів, площа – до десяти гектарів.
Нагадаємо, у жовтні майже 200 тис. жителів американського штату Каліфорнія евакуювали через пожежу.
2019-11-15
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