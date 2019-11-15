Людям нічим дихати: три села на Черкащині у їдкому диму

Три села на Черкащині третій тиждень у їдкому диму. Горять торфовища і рослинність на них. Людям нічим дихати.

Через задимленість у Думанцях на один день зупинили навчання в школі. Рятувальники огородили місце займання протипожежним ровом. Працюють цілодобово.

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Загасити осередки займання зможуть за тиждень-півтора, адже торф тут залягає на глибині шести метрів, площа – до десяти гектарів.

Нагадаємо, у жовтні майже 200 тис. жителів американського штату Каліфорнія евакуювали через пожежу.

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