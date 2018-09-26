М’ясо майбутнього: створено з водоростей і зберігає життя тваринам

Американці все більше переходять на здорове харчування – бургери та бутерброди закликають залишити в минулому. Одна з альтернатив штучне м’ясо. Його виробляють з водоростей, змішують зі спеціями – і результаті отримують субстанцію, схожу на в’ялене м’ясо. Але з великою кількістю вітамінів та протеїнів, одна порція замінює обід.

М’ясо майбутнього завойовує Сполучені Штати. Для його виробництва тварини вже не потрібні. Винахідники використали водорості – морську капусту. Спочатку рибалки збирають її в Атлантичному океані – біля східного узбережжя США, потім рослини потрапляють у лабораторію.

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Спочатку автори ідеї вирішили переконати американців відмовитися від звичного перекусу бутербродами на обід. Їм пропонують в’ялене м’ясо, яке можна покласти в сендвіч. Але тут – лише корисні інгредієнти.

50 грамів коштують 4 долари і заміняють повноцінний обід. Винахідники переконують – їхнє м’ясо допоможе боротися з голодом в усьому світі, адже витрати на виробництво мінімальні.

А от на переконання авторів ідеї – зросте потреба у рибалках, які вирощуватимуть плантації водоростей в океанах. Це дасть роботу в бідних країнах Азії та Африки, розташованих біля морів, а здорова їжа знайде своїх прихильників і в країнах, що розвиваються, і на уже розвинутому Заході.

До речі, раніше ми писали, як прокинутися вранці і легко почати день.

Опубліковано Вересень, 26 в 18:11



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