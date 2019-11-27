Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Музика

М1 Music Awards 2019: як готуються та таємниці церемонії

За тиждень кращі артисти України зберуться на 5-й церемонії вручення заповітних статуеток М1 Music Awards.

За задумом організаторів, глядачів чекає повне занурення в дійство. Воно торкнеться усіх 5 почуттів людини. Головний персонаж – графічний Андрогін. Він може бачити, чути, говорити.

Нестандартною буде й дворівнева сцена зі спеціальним ліфтом. Тож артисти з’являтимуться звідусюди, каже режисер-постановник шоу Катя Царік.

Нестандартну сцену доповнить спеціальне перекриття, яке у потрібний момент накриватиме майданчик. Простір обладнають моніторами.

Самі артисти вже почали репетиції номерів, які готували по кілька місяців. Обіцяють, шоу буде дуже цікавим.

Читайте: М1 Music Awards 2019 – список номінантів премії (ГОЛОСУВАННЯ)

Здивує глядачів і червона доріжка. Цьогоріч на ній встановлять робота із вбудованою камерою, яка зніматиме зі швидкістю 600 кадрів за секунду.

До речі, у спеціальному випуску PRO-PARTY уже назвали переможців M1 Music Awards 2019 у восьми номінаціях.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

М1 Music Awards 2019 – список номінантів премії (ГОЛОСУВАННЯ)
Де та коли дивитися M1 Music Awards 2019
М1 Music Awards 2019 назвали переможців у восьми номінаціях
М1 Music Awards 2019 – хто буде ведучим церемонії вручення
NK та Олег Винник: лауреати премії M1 Music Awards 2018
Время и Стекло отримали нагороду Гурт року M1 Music Awards 2018
Настя Каменських стала Співачкою року за версією M1 Music Awards
Олег Винник став Співаком року

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка