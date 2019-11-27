М1 Music Awards 2019: як готуються та таємниці церемонії
За тиждень кращі артисти України зберуться на 5-й церемонії вручення заповітних статуеток М1 Music Awards.
За задумом організаторів, глядачів чекає повне занурення в дійство. Воно торкнеться усіх 5 почуттів людини. Головний персонаж – графічний Андрогін. Він може бачити, чути, говорити.
Нестандартною буде й дворівнева сцена зі спеціальним ліфтом. Тож артисти з’являтимуться звідусюди, каже режисер-постановник шоу Катя Царік.
Нестандартну сцену доповнить спеціальне перекриття, яке у потрібний момент накриватиме майданчик. Простір обладнають моніторами.
Самі артисти вже почали репетиції номерів, які готували по кілька місяців. Обіцяють, шоу буде дуже цікавим.
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Здивує глядачів і червона доріжка. Цьогоріч на ній встановлять робота із вбудованою камерою, яка зніматиме зі швидкістю 600 кадрів за секунду.
До речі, у спеціальному випуску PRO-PARTY уже назвали переможців M1 Music Awards 2019 у восьми номінаціях.