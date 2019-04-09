Магазини Львова на день відмовилися від поліетиленових пакетів

Великі ризики має планета, якщо людство не схаменеться і не припинить вбивати природу. Комусь ці слова можуть здатися високопарними, однак великі справи починаються з маленьких кроків. До прикладу, супермаркети Лондона в один день взяли і відмовились від поліетиленових пакетів у супермаркетах – так вирішила мерія британської столиці. І як з’ясувалося, життя не припинилося і менше продуктів люди не почали купувати.

Сьогодні ж буквально на один день вирішили відмовитись від пакетів у Львові – до крамниць можна було прийти зі своїми торбинками, або ж придбати паперові пакети чи еко-сумки на касі. До акції доєднались 17 торгових центрів і майже 100 магазинів. Таким чином міська влада та екоактивісти намагаються привернути увагу до проблем природи, яка вже задихається від пакетиків лише тільки тому, що нам так зручно.

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У міськраді переконують: це лише перші кроки. Торік у листопаді там вирішили обмежити поліетилен. Зараз проводять масштабну просвітницьку роботу.

До акції приєдналась і мережа METRO. У Львові великі еко-сумки продають по 3,5 грн. Зазвичай вони по 30 грн. У Києві поліетилен просто пропонують замінити на багаторазові торбинки по 20 грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим небезпечні поліетиленові пакети.

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