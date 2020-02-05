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Факти / Відео / Україна

Магістратура в Гарварді чи Оксфорді. Проект Всесвітні студії оголошує набір

Навчатися у британському Оксфорді чи американському Гарварді – не міф. Це реальність для проекту Всесвітні студії Фонду Віктора Пінчука.

Молодь до 35 років має шанс здобути освітній ґрант на магістратуру найкращих університетів світу.

Свою мрію 10 років тому втілила Наталя. Українка вступила до Університетського коледжу Лондона, а програма у Всесвітніх студіях суттєво профінансувала освіту. Її закордонний досвід став трампліном у кар’єрі.

Головна умова проекту – повернення в Україну та втілення набутого досвіду впродовж 5 років.  

Наталя переконана, вимоги справедливі. Українка рік навчалася у британській столиці, за освітою юрист, тож удосконалювалася саме у цій сфері. Щойно приїхала до Києва – вибухнула ідеями. Спочатку відшліфувала систему інвестування із Заходу, зробивши зрозумілою для іноземного бізнесмена.

Факти ICTV раніше писали про головну особливість університетів США та як вчаться студенти.

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