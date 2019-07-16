Махінації з майном: Зеленський оголосив війну чорним реєстраторам

Війну чорним реєстраторам оголосив президент Володимир Зеленський. Сьогодні він відвідав село Пeтрівку на Київщині, аби особисто пересвідчитися у незаконній діяльності тамтешніх державних реєстраторів.

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Рік тому, місцева сільрада створила комунальне підприємство, яке мало б займатися послугами реєстрації майна. Але, в приміщенні де мали б працювати фахівці – порожній будинок культури. А на рахунку тамтешніх реєстраторів-шахраїв численні махінації з незаконної передачі майна.

В Мін’юсті підтвердили – проблема болюча. В Україні працювало майже три сотні комунальних підприємств, що займалися реєстрацією. Майже половину з них – заблокували, через рейдерство. Щоб убезпечити українців Володимир Зеленський запропонував відключати реєстраторів з сумнівною репутацією та пообіцяв підписати указ щодо боротьби з рейдерством у цій сфері.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає за необхідне розпочати розбудову спортивної інфраструктури, яку можна буде використати для проведення Олімпійських ігор.

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