Майбутнє автоспорту: Peugeot представила унікальний гіперкар 9X8 Hybrid

Французька компанія Peugeot готує революцію у світі гоночних автомобілів — вони показали новий гіперкар, який змінює уявлення про спортивні автомобілі.

Гібридний Peugeot 9X8 Hybrid виступатиме в гонках не витривалість і дивуватиме сміливими рішеннями. Перше, що впадає у вічі — це відсутність антикрила. Воно використовується для збільшення впливу притискної сили – інженери вважають, що можна обійтися без нього.

Втім, двигунів в авто аж два – бензиновий V6 Biturbo крутитиме задні колеса, передаючи на них потужність у 670 к.с. Передню вісь буде рухати електромотор на 270 к.с.

Особливу увагу приділили комфорту водія при створенні кокпіту – завдяки спеціальній системі iCockpit, завдяки якій вдалося зробити салон максимально ергономічним, але при цьому зручним у використанні – їхати 24 години без зупинок в незручній позиції практично неможливо.

Гібрид помітно відрізнятиметься від своїх конкурентів на трасі завдяки відсутності антикрила та яскравим світловим акцентам. Це буде особливо помітно у нічний час – гонка на витривалість триватиме дуже довго. Дебют гіперкара очікується на першому етапі гонки на витривалість Ле-Мана березні в Америці.

Компанія Peugeot вже перемагала у знаменитій гонці з двома болідами різних поколінь: 905 з бензиновим V10 у 1992 та 1993 роках, а також 908 з двигуном V12 HDi-FAP у 2009 році.

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