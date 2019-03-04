Майстер-клас від італійського візажиста бренду Giorgio Armani Beauty – Луки Манучі

З настанням весни кожній жінці хочеться підкреслити свою індивідуальність та додати яскравих кольорів. Класика всіх часів – червона помада, підійде для цього як найкраще. І саме в рамках щорічного міжнародного заходу Red Lips Week, свята червоної помади, бренд Giorgio Armani запросив до Києва італійського візажиста Луку Манучі.

– Я надзвичайно радий поділитися з українськими жінками секретами макіяжу. Цілий тиждень ми будемо проводити різноманітні бьюті заходи, говорити про тенденції, а ще я відкрию таємниці червоної помади. Адже не існує жінки, якій не личить цей колір, – говорить Луку Манучі, FACE дизайнер бренду Giorgio Armani Beauty, Італія.

Варто зазначити, що в Італії традиційно відбуваються такі заходи, розповідає представник Giorgio Armani .

Маестро вигадав відтінок помади, яка поєднує в собі теплі та холодні пігменти так, що підходить кожній жінці.

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Тож українки відмітили новинку, а представники Giorgio Armani планують нові заходи для українських жінок.

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