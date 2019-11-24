Майже 100 сторінок: Держдеп оприлюднив документи про відносини США та України

Майже 100 сторінок документів про відносини США з Україною оприлюднив Держдеп. Зробили це на вимогу громадської організації American Oversight.

Її представники вимагали розкрити записи про дії Трампа щодо України, які згодом спровокували скандал і початок процесу імпічменту президента США.

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Серед документів, зокрема, електронне листування держсекретаря Помпео і адвоката Трампа Руді Джуліані навесні 2019 року.

Американські журналісти вже зазначили, що політики могли обговорювати, як дискредитувати посла США в Україні Марі Йованович.

Раніше Помпео відмовлявся коментувати і надавати будь-яку інформацію щодо розмов Конгресу. Приховування певних матеріалів доводить, що Білий дім перешкоджає правосуддю.

Нагадаємо, 13 листопада у Конгресі США розпочали публічні слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

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