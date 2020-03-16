Майже 2 тис. українців потребують евакуації з-за кордону – Кулеба

Не купувати квитки і не намагатися дістатися України самостійно закликав наших громадян глава МЗС Дмитро Кулеба.

За 5 годин Україна закриє свої кордони. Ті, хто не встигає дістатися додому – мають звернутися до посольства України в місцях перебування.

Міністр попросив людей утриматися від самовільного перетину кордону та проїзду на автівці. В МЗС наголосили що держава не покине своїх громадян на призволяще.

Уже від завтра українців що лишилися за кордоном, а таких майже 2 тис., повідомлять, про можливі шляхи евакуації. Першочергово людей евакуюють з Іспанії та Португалії. Після чого розроблятимуть план вивезення з Бразилії, Єгипту та Чилі.

Факти ICTV раніше писали про те, що Чехія запровадила карантин на всій території країни.

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