Майже 200 повідомлень з початку року: Україну лихоманить від псевдомінерів

За один день правоохоронцям іноді доводиться перевіряти до півтисячі об’єктів і евакуйовувати тисячі людей. Через хвилю мінувань у деяких регіонах школам рекомендували перейшли на дистанційне навчання.

За словами Наталії Макогон, заступниці начальника Київського метрополітену, телефонні повідомлення про начебто мінування підземки з’явилися у 2014 році – раніше такого не було.

– Столична підземка найчастіше піддається атакам псевдомінерів. Такі повідомлення зазвичай надходять у години пік і в основному на перевантажених станціях. Станції на кілька годин зачиняють, і тисячі людей евакуюють, – йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Про з кожним роком географія псевдомінувань збільшується. Зловмисники надсилають листи про начебто мінування на критичній інфраструктурі і в громадських місцях У 2021 році таких повідомлень було 800.

– У 95 випадках були встановлені винні особи. Найчастіше повідомляють про мінування електронною поштою і буває приходить замінування одразу 200-300 об’єктів і це дуже великий обсяг роботи поліції. Однак ми реагуємо, – зазначила Мар’яна Рева, пресофіцерка Національної поліції України.

Варто зазначити, що кожен виїзд вибухотехніків країні коштує в середньому 100 тис. грн.

У поліції зазначають, що з початку року зафіксовано 184 повідомлення про мінування. Затримано лише дев’ятеро псевдомінерів. Іноді за один день правоохоронцям одночасно доводиться перевіряти півтисячі об’єктів.

У СБУ повідомляють, що під час перевірок вибухівку не знаходять, проте такі повідомлення мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві.

Більшість повідомлень про замінування надходять з окупованого Донбасу та Криму. І експерти впевнені, що за всім цим стоїть Москва, а не звичайні жартівники чи психічно хворі люди.

Микола Маломуж, керівник Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр., також вважає, що це є один із методів дестабілізації ситуації в Україні. За його словами, людям потрібно роз’ясняти, хто за цим стоїть.

Проте не слід бути легковажними, бо серед псевдомінувань, може виявитися одне справжнє.

Довідково.

У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилось.

Зазвичай такі повідомлення про мінування/теракти надсилають з використанням програм, які можуть забезпечити анонімність. Проте встановлено, що більшість електронних листів надходять з території суміжних пострадянських країн або з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У 2021 році встановлено близько 300 таких зловмисників.

Читайте У Черкасах слідом за Києвом повідомили про замінування шкіл

Упродовж 2021 року зафіксовано понад 1100 неправдивих анонімних повідомлень. Найбільше “мінували” об’єкти у Києві, Харківській, Запорізькій, Одеській областях.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.