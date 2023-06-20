Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги

До 8 млн наших співгромадян виїхали з України від початку великої війни та частково повернулися. А нині майже 2,5 млн жінок та їхні діти за кордоном і більшість не планують повертатись до завершення війни. Ба більше, після перемоги кордони відкриють і до них можуть приїхати чоловіки, тоді до 5 млн українців залишаться в Європі.

Зупиняє людей не лише обстріли й зруйноване житло, а й відсутність роботи та гідної зарплатні, бо війна б’є і по кишенях українців.

За даними опитувань Центру економічних стратегій, українці почали розуміти, що війна не закінчиться швидко. І з одного боку, чим довше триває вона триває, тим більше українці вкоріняються за кордоном. З іншого, ті, хто не планує там осідати, наважуються на повернення.

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