Майже 800 брендів з України та ЄС: у Києві пройшов Міжнародний меблевий форум

Українці вміють виготовляти якісні і сучасні меблі, а наші вироби нічим не поступаються європейським зразкам.

Переконатися у цьому змогли усі, хто цими днями побувавому у Києві на міжнародному меблевому форумі.

Понад 300 компаній і майже 800 брендів з України і ЄС дивували і вражали ідеями, цікавими рішеннями та сучасними технологіями. Докладніше про українські меблі у сюжет Василя Саф’янюка.

До слова, Факти ICTV розповідали про меблі, що ростуть із дитиною.

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