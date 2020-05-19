Майже без тривоги і страху. Як українці пережили карантин – оцінки соціологів

Країни у всьому світі послаблюють карантин. Після кількох місяців ізоляції, люди нарешті можуть вийти у парк, сходити у ресторан. Вимушений відпочинок змучив людей так, що у перший же день послаблень, вони поквапилися надолужити втрачене.

А от фронтмен гурту Антитіла з карантину ще не вийшов. Концерти відновляться не швидше вересня. Каже, що така несподівана перерва йому сподобалася. Із Тарасом Тополею повністю згідна і його дружина, співачка Альоша, яка чекає третю дитину. Водночас зіркова родина, у якій батьки місяцями на гастролях, нарешті побула разом і змогла пожити в найкомфортнішому для себе темпі.

Загалом соціологи хвалять українців за рівень і якість поведінки в складний період. Рівень страху, тривожності, депресії зросли не суттєво. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, в Україні введуть три критерії, від яких буде залежати вихід з карантину у регіонах. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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