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Майже нереально підробити! Нацбанк почав виробництво банкноти 1000 гривень

Працівники банкнотно-монетного двору Нацбанку вже друкують нову банкноту – тисячу гривень, яка надійде в обіг вже з 25 жовтня.

Сам процес створення української валюти повністю автоматизований. Гривня народжується за лічені хвилини. Лише варто у верстат залити фарбу, заправити спеціальним папером та запрограмувати комп’ютер. Але повністю рецепт виготовлення грошей тримають у секреті.

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Нова купюра трішки більша, ніж нинішні 500 грн. Над її дизайном працювали майже рік. Не могли визначитися, кого саме зобразити. Зупинилися на українському науковцю Володимирові Вернадському. На звороті купюри – будівля Президії Національної академії наук України.

Творці нової банкоти мізкували не лише над дизайном, але і над захистом. У Національному банку переконують, що тисячагривнева купюра має понад 20 елементів захисту. Там і водяні знаки, шрифт для незрячих і спеціальні голограми. Тож підробити таку купюру майже нереально.

До слова, Факти ICTV розповідали про реакцію мережі на появу 1000 гривень з Вернадським.

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