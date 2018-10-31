Макіяж на Хелловін 2018, ворожіння і традиції святкування

Хелловін, вечір. Святково-грайлива атмосфера панує навколо і мабуть усі відьми та інші фантастичні істоти прийшли чи прилетіли святкувати Хелловін до центру Києва. В першу чергу Хелловін – це молодіжне свято, проте не лише для них.

Взагалі Хелловін або Відьомська ніч, вважається сучасним святом, яке походить від старовинного кельтського. Перші згадки про нього з’явилися ще в другій половині XVII сторіччя, а от до України вже у сучасному і більш масовому вигляді свято докотилося хіба що років з 20 назад.

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Обов’язковим атрибутом свята є ліхтар з гарбуза. На щастя, в Україні це досить розвинена культура, тож дефіциту немає. Хто стовідсотково хоче поринути в Хелловін, має знати – святкувати бажано у костюмі, роздавати солодощі та вправлятися у різноманітних іграх чи навіть ворожіннях.

До речі, цікаве ворожіння на Хелловін для дівчат. Треба взяти звичайне яблуко і намагатися зрізати якомога довшою шкірку. Потім кинути через плече і розглядати що вийшло. На яку літеру схожа шкірка – це і буде перша буква в імені судженого.

Найяскравіше святкують Хелловін у США, Канаді та Ірландіі, проте Європа чудово сприйняла цей святковий виклик і нині активно проводить Хелловін-вечір і ніч.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що школярка вбралася демоном на Хелловін і осліпла.

Опубліковано Жовтень, 31 в 21:54



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