Максимум точності! Українські військові знищили вогневу точку ворога

Позиції бойовиків на Авдіївській промзоні. Російські журналісти фільмують бій і викривають розташування. Українські військові дають відсіч.

Відповідь дозволеним калібром з максимальною точністю вгамувала проросійських бойовиків. Армійці кажуть, на одну вогневу точку у ворога стало менше.

Після заходу сонця бойовики намагаються розібрати бетонні стіни промзони більшими калібрами.

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Міни закидують не під стрілецькі дуелі як раніше, а при повній тиші – раптово.

Новий характер вогню бойовиків для армійців знайомий. Гра нервами для російських найманців завжди закінчувалась поразкою.

Ранкові тумани, осінні дощі. Із зміною погоди тактика проросійських бойовиків на авдіївській промзоні змінилася. Тепер це одиночні точкові удари. Головна мета – заскочити українських армійців зненацька.

До слова, гранатомети посеред подвір’я! Де стріляють у селищі Крута Балка.

Опубліковано Жовтень, 23 в 19:52



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