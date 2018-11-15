Мала відстань до противника та щоденні провокації – на Приазов’ї гаряче

Напруженою залишається ситуація на Приазов’ї. Під гранатометним, та вогнем з крупнокаліберних кулеметів й стрілецької зброї позиції українських армійців біля Широкіно, Павлополя, Гнутового та Лебединського. У ході бойових дій на цьому напрямку поранення отримав один військовослужбовець об’єднаних сил.

Одне з найбільш небезпечних передмість Маріуполя – селище Широкине. Відстань до противника тут дуже мала, провокації окупантів щоденні.

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Загалом ситуацію на Приазов’ї у штабі ООС характеризують як складну. Напередодні під час бою саме на Приморському напрямку поранення дістав один військовослужбовець об’єднаних сил.

У Широкиному хлопці показують облаштовані бліндажі. Кожну вільну хвилину тут використовують для підготовки до зимових холодів.

До слова, суцільні руїни. У що ворог перетворив Авдіївську промзону.

Опубліковано Листопад, 15 в 20:12



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