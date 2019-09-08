Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Мама Сенцова їде до Києва з Криму

Мама звільненого режисера Людмила Сенцова їде до Києва з Криму.

Вона стежила за поверненням свого сина Олега до України по телетрансляції і паралельно говорила з ним по телефону.

Дивіться: Ми розкажемо, а нас потім пов’яжуть: як живуть та чого бояться люди на Донбасі

У мережі вже з’явилося фото, на якому рідні Сєнцова перетнули адмінкордон. До Олега їдуть мама, син і колишня дружина.

Вчора Факти ICTV писали про історії визволення в’язнів Кремля.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Інтенсивна терапія не потрібна – лікарі про стан звільнених українців
Із розваг було тільки радіо – Гриб про життя у СІЗО перед обміном
Крок у правильному напрямку – НАТО про обмін ув’язненими
Через Цемаха міг зірватися обмін – Баканов
Обмін ув’язненими між Україною та Росією: історії звільнених бранців Кремля
Знак, який подає надію: реакція світу на обмін ув’язненими між Україною та РФ
За закритими воротами. Як пройшла зустріч ув’язнених у РФ
Міцні обійми, сльози і нагороди: як пройшов обмін ув’язненими в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка