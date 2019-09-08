Мама Сенцова їде до Києва з Криму

Мама звільненого режисера Людмила Сенцова їде до Києва з Криму.

Вона стежила за поверненням свого сина Олега до України по телетрансляції і паралельно говорила з ним по телефону.

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У мережі вже з’явилося фото, на якому рідні Сєнцова перетнули адмінкордон. До Олега їдуть мама, син і колишня дружина.

Вчора Факти ICTV писали про історії визволення в’язнів Кремля.

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