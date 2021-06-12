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Факти / Відео / Україна

Мандруй Україною: ціни та що подивитися на острові Бірючий на Херсонщині

Один із цікавих, природних і ексклюзивних туристичних об’єктів Херсонщини – острів Бірючий – знову відкрився для відвідувачів.

Тут збереглася незаймана природа, на волі живуть тисячі ланей, оленів і куланів. Та приваблює туристів біленький пісок узбережжя і тепле Азовське море.

Острів Бірючий насправді частина коси в Азовському морі. Узимку водойма пронизує протоки в тоненькій 100-метровій смужці і відрізає від материка її південну частину. Завдяки цьому тут зберігаються рідкісні рослини, а благородні олені, лані й кулани, завезені ще півстоліття тому, живуть вільно.

Екскурсії на Бірючий стартують із причалу Генічеська. До острова 30 хвилин швидкісним катером. Ще пів години сафарі, а дві години можна засмагати на безлюдному пляжі. Коштує поїздка 700 грн.

Найкращі пляжі Залізного Порту 2021

Хочете відпочити, проте не знаєте, куди краще з’їздити? Прекрасним рішенням стане подорож до Херсонської області.

Факти ICTV розповідають про найкращі пляжі Залізного Порту 2021, на яких туристи прекрасно та незабутньо проведуть свій відпочинок.

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