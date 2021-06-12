Мандруй Україною: ціни та що подивитися на острові Бірючий на Херсонщині

Один із цікавих, природних і ексклюзивних туристичних об’єктів Херсонщини – острів Бірючий – знову відкрився для відвідувачів.

Тут збереглася незаймана природа, на волі живуть тисячі ланей, оленів і куланів. Та приваблює туристів біленький пісок узбережжя і тепле Азовське море.

Острів Бірючий насправді частина коси в Азовському морі. Узимку водойма пронизує протоки в тоненькій 100-метровій смужці і відрізає від материка її південну частину. Завдяки цьому тут зберігаються рідкісні рослини, а благородні олені, лані й кулани, завезені ще півстоліття тому, живуть вільно.

Екскурсії на Бірючий стартують із причалу Генічеська. До острова 30 хвилин швидкісним катером. Ще пів години сафарі, а дві години можна засмагати на безлюдному пляжі. Коштує поїздка 700 грн.

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